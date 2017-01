Problema

Peugeot Boxer 2008, porneste destul de greu si trepideaza la pornire si mai ales nu trage, 1,2 merg ok dar de la a 3-a in sus nu mai trage, abia ajunge la 100 iar cand urca scade la 80km/h. nu da nici o eroare pe tester. Am schimbat rampa, pompa inalte, injectoare si nu e nici o diferenta. Are cineva vreo idee? Multumesc :(



nu pot schimba contact la ford escort 95







Salut prieteni.. Am o problema cu mazda 3. TDI 1,6 anu 2005. Uneori se blocheaza sageata de la taxometru Pin la 3000 de rotatii am fost la trei mecanici dar fara nici un rezultat pozitiv...









am o fabia din 2008 ,motor 1,2 cu 65cp si porneste greu dimineata,dupa trei,patru incercari motorul merge rotund.







ford focus 2 tournier 2008 109cp la punerea contactului in bord in afara de martori se mai aprrinde o sageata cu virful in sus dupa care se stinge cu ceilalti martori.Ce poate fii.







am un seat ibiza 2004 ,benzina si cind masina se supara imi ciriie c eva in bord ca si o bocsa auadio cu contact imperfect astept sfaruri







am o problema la audi a4 din 2002 pe motorina dupa ce o pornesc imi merge intrerupt motorul pana se incalzeste la relanti si acul de la turatii oscileaza in jos sus problema e de un an am mers la mecanic si a zis sa schimb injectoarele oare sa le schimb?









Am o problem? la o Skoda Octavia 1,6 motor AVU, an fabr. 2002.Unori în mers, de?i ap?s pedala de accelera?ie, ma?ina merge parc? înfrânat?, apare martorul de la ASR, dup? care ma?ina parc? e sc?pat? din arc, trage de rupe. Dup? 3-4 porniri martorul ASR dispare ?i se repet? povestea. La reprezentan??, dup? ce au verificat-o au spus c? e un scurtcircuit la mas?, un senzor de temperatur?. Dar nu ?tiu care anume!!?tie cineva cum a? putea rezolav problema? Mul?umesc!







am un audi a4 an 1996 si nu mai merge km am fost cu ea si pe la mecanici si nu au stiut ce sami zica ce ar putea avea va multumesc







